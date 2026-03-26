Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin La Grande École Le Havre

Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Et si, cette année, on oubliait la simple chasse aux œufs… pour entrer dans l’atelier des petits artistes ?

Les enfants vont créer le portrait de Mr Lapin

– un lapin unique, drôle, élégant, rêveur ou rigolo…

– avec ses grandes oreilles, son petit museau et son look bien à lui.

Chaque enfant imagine, peint et compose son propre personnage, comme un véritable portrait d’artiste version Pâques.

Couleurs, textures, expression…

Un lapin avec des lunettes ?

Un pull rayé ?

Un air coquin ou timide ?

Tout est possible !

Un atelier pas comme les autres

Proposé par Caroline Lainé, peintre thérapeute, cet atelier est pensé comme

– un temps de création guidée

– une expérience joyeuse et bienveillante

– un moment pour développer l’imaginaire et la confiance

Ici, on crée vraiment.

On expérimente.

On est fier de repartir avec son œuvre.

Réservation obligatoire. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin

L’événement Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie