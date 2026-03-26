Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin La Grande École Le Havre
Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin La Grande École Le Havre mercredi 1 avril 2026.
Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01 16:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Et si, cette année, on oubliait la simple chasse aux œufs… pour entrer dans l’atelier des petits artistes ?
Les enfants vont créer le portrait de Mr Lapin
– un lapin unique, drôle, élégant, rêveur ou rigolo…
– avec ses grandes oreilles, son petit museau et son look bien à lui.
Chaque enfant imagine, peint et compose son propre personnage, comme un véritable portrait d’artiste version Pâques.
Couleurs, textures, expression…
Un lapin avec des lunettes ?
Un pull rayé ?
Un air coquin ou timide ?
Tout est possible !
Un atelier pas comme les autres
Proposé par Caroline Lainé, peintre thérapeute, cet atelier est pensé comme
– un temps de création guidée
– une expérience joyeuse et bienveillante
– un moment pour développer l’imaginaire et la confiance
Ici, on crée vraiment.
On expérimente.
On est fier de repartir avec son œuvre.
Réservation obligatoire. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin
L’événement Atelier créatif de Pâques Portrait de Monsieur Lapin Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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