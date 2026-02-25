ATELIER CREATIF DE PAQUES Puissalicon

ATELIER CREATIF DE PAQUES Puissalicon mercredi 8 avril 2026.

ATELIER CREATIF DE PAQUES

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Atelier créatif special Pâques accessible dès 6 ans, suivi d’une chasse aux oeufs dans la médiathèque.

Présence d’un adulte conseillée.

Inscription obligatoire au 04.67.28.11.78 ou par mail mediatheque@puissalicon.fr
  .

23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78  mediatheque@puissalicon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special Easter creative workshop for children aged 6 and over, followed by an egg hunt in the media library.

Adult presence recommended.

Registration required on 04.67.28.11.78 or by e-mail: mediatheque@puissalicon.fr

L’événement ATELIER CREATIF DE PAQUES Puissalicon a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT AVANT-MONTS