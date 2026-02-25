ATELIER CREATIF DE PAQUES Puissalicon
Atelier créatif special Pâques accessible dès 6 ans, suivi d’une chasse aux oeufs dans la médiathèque.
Présence d’un adulte conseillée.
Inscription obligatoire au 04.67.28.11.78 ou par mail mediatheque@puissalicon.fr
English :
Special Easter creative workshop for children aged 6 and over, followed by an egg hunt in the media library.
Adult presence recommended.
Registration required on 04.67.28.11.78 or by e-mail: mediatheque@puissalicon.fr
