Atelier créatif de Pâques Centre culturel Rognonas

Rognonas

Atelier créatif de Pâques

Jeudi 16 avril 2026. Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Atelier créatif de Pâques.

Venez partager un moment magique autour de Pâques !

Lecture d’histoires, atelier créatif, goûter offert par la mairie pour les enfants de 3 à 10 ans accompagné d’un parent.



Cet évènement vise à offrir un moment convivial autour de la lecture et du bricolage, sur le thème de Pâques.

L’atelier sera organisé en deux créneaux d’une 1h30 permettant d’accueillir 12 enfants dans de bonnes conditions.



Lecture d’histoires (20 mn) une histoire racontée par Géraldine ;

Atelier créatif (40 mn) fabrication de décorations ;

Goûter (30 mn) un moment convivial pour clôturer l’atelier offert par la mairie.



14 h 15 h 30 6 à 10 ans

16 h 17 h 30 3 à 6 ans



Sur inscription. .

Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 33 24

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English :

Easter creative workshop.

L’événement Atelier créatif de Pâques Rognonas a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence