Atelier créatif de printemps ! PLUCKY Agen

Atelier créatif de printemps !

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Dans cet atelier, je te propose de venir personnaliser un pot de fleur en terre cuite avec des posca, afin d’inscrire ton intention pour cette nouvelle saison qui s’ouvre. L’atelier se terminera par la plantation d’un bulbe de fleur dans ton pot entièrement réalisé par toi !

Le printemps c’est la période de l’année où la nature se renouvelle, où les arbres et fleurs bourgeonnent et fleurissent, et où on remet notre cors en mouvement.

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 06 15 plucky.agen@gmail.com

English : Atelier créatif de printemps !

In this workshop, I invite you to come and personalize a terracotta flower pot with Posca, to inscribe your intentions for this new season. The workshop will end with you planting a flower bulb in your own pot!

