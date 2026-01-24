Atelier créatif – déco coque de téléphone et badges La Cale – Maison du projet Rennes Mardi 17 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

L’artiste Alicia Sanchez Perez et Maud vous proposent un atelier pour customiser ta coque de téléphone et faire des badges à partir de collage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T16:00:00.000+01:00

La Cale – Maison du projet 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



