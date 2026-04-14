Atelier créatif : déco coque de téléphone La Cale Rennes Mardi 14 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Viens avec ta coque de téléphone transparente ! Maud t’accompagnera pour réaliser des collages et assemblages afin de customiser ta coque selon tes envies et tes humeurs. Matériel fourni.

[INSCRIPTION](https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-duo-ma-p-tite-bobeche-a-boutures?fbclid=IwY2xjawQzVHFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmzFQMm5iOHU73fw0jY98FbOHc8298nZOSrax9WsPGjm0ZeYasMTwe7F5nWd_aem_IFmlZc9Q2gZuBPkroNNcrQ)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T16:00:00.000+02:00

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coordination.e2r.rpa@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-creatif-ado?fbclid=IwY2xjawQzT1FleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrC2lEPHqDX6Af21vVbvJx9hrogHu4bgcPQb89mC7nlTHKKRDgTRjrX5GRAH_aem_Bd04sNPOrhMvks7ql059EQ

La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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