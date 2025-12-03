Atelier créatif déco de Noël avec La Croisée des Villages Salle d’animations de l’EVS Saint-Maixent-l’École
Atelier créatif déco de Noël avec La Croisée des Villages
Salle d’animations de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Participez à un atelier créatif en famille pour réaliser vos propres décorations de Noël ! Un moment chaleureux et ludique pour partager un temps convivial, laisser parler votre imagination et préparer la magie des fêtes. .
Salle d’animations de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
