Atelier créatif déco de Noël ! Square Marcel Pagnol Rochechouart

Atelier créatif déco de Noël !

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Plongez dans l’ambiance chaleureuse des fêtes avec un atelier créatif à partager en duo avec votre enfant ! Ensemble, vous réaliserez une jolie décoration qui viendra illuminer votre maison pour Noël. C’est l’occasion parfaite de laisser parler l’imagination, de créer un moment complice et de repartir avec un souvenir fait maison. Après l’atelier, place à un café convivial entre parents pour prolonger l’échange et la bonne humeur. Une matinée douce, créative et pleine d’esprit de Noël ! Sur réservation. .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

English : Atelier créatif déco de Noël !

German : Atelier créatif déco de Noël !

Italiano :

Espanol : Atelier créatif déco de Noël !

L’événement Atelier créatif déco de Noël ! Rochechouart a été mis à jour le 2025-11-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin