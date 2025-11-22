Atelier créatif – Décoration de boîtes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier créatif – Décoration de boîtes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 22 novembre 2025.
Customisez vos plus beaux objets déco !
Venez décorer des boîtes avec les papiers et autres matériaux récupérés par La Ressourcerie, de quoi réduire vos déchets en réalisant de super objets déco !
– niveau débutant – matériel fournis –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 22 novembre • 14h30 – 17h30
Donnez une seconde vie à vos boîtes en les décorant !
Le samedi 22 novembre 2025
de 14h30 à 17h30
payant
10 euros.
Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative