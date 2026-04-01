Atelier créatif décoration de lapins en bois Gavray Gavray-sur-Sienne

Atelier créatif décoration de lapins en bois

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Atelier créatif décoration de lapins en bois à Familles Rurales à Gavray-sur-Sienne. .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Atelier créatif décoration de lapins en bois

L’événement Atelier créatif décoration de lapins en bois Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme