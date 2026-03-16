Atelier créatif Décoration de pots de jardin Médiathèque de Servoz Servoz
Atelier créatif Décoration de pots de jardin Médiathèque de Servoz Servoz mercredi 8 avril 2026.
Atelier créatif Décoration de pots de jardin
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 15:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Viens laisser parler ta créativité !
Lors de ces ateliers créatifs, les enfants pourront décorer et personnaliser un pot de jardin avec de la peinture, des couleurs et plein d ‘idées amusantes.
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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
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English :
Let your creativity flow!
During these creative workshops, children can decorate and personalize a garden pot with paint, colors and lots of fun ideas.
L’événement Atelier créatif Décoration de pots de jardin Servoz a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc