Atelier créatif Décoration de pots de jardin Médiathèque de Servoz Servoz
Atelier créatif Décoration de pots de jardin Médiathèque de Servoz Servoz mercredi 22 avril 2026.
Atelier créatif Décoration de pots de jardin
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Viens laisser parler ta créativité !
Lors de ces ateliers créatifs, les enfants pourront décorer et personnaliser un pot de jardin avec de la peinture, des couleurs et plein d ‘idées amusantes.
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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
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English :
Let your creativity flow!
During these creative workshops, children can decorate and personalize a garden pot with paint, colors and lots of fun ideas.
L’événement Atelier créatif Décoration de pots de jardin Servoz a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc