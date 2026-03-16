Atelier créatif Décoration de pots de jardin Médiathèque de Servoz Servoz

Atelier créatif Décoration de pots de jardin

Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Viens laisser parler ta créativité !

Lors de ces ateliers créatifs, les enfants pourront décorer et personnaliser un pot de jardin avec de la peinture, des couleurs et plein d ‘idées amusantes.

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Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

Let your creativity flow!

During these creative workshops, children can decorate and personalize a garden pot with paint, colors and lots of fun ideas.

L’événement Atelier créatif Décoration de pots de jardin Servoz a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc