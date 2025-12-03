Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif décoration en laine Thann

Atelier créatif décoration en laine Thann mercredi 3 décembre 2025.

Atelier créatif décoration en laine

place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :
2025-12-03

Un moment convivial pour apprendre à créer de jolies décorations en laine, mêlant imagination, couleurs et techniques simples de tricot avec l’atelier tricoti-tricota du centre socio-culturel.
Fabrique une décoration en laine, et montre ton talent en tricot.   .

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 08 

English :

A convivial opportunity to learn how to create pretty woollen decorations, combining imagination, colors and simple knitting techniques with the tricoti-tricota workshop at the socio-cultural center.

German :

Ein geselliger Moment, um zu lernen, wie man hübsche Dekorationen aus Wolle herstellt, die Fantasie, Farben und einfache Stricktechniken mit dem tricoti-tricota-Workshop des soziokulturellen Zentrums vermischen.

Italiano :

Una simpatica occasione per imparare a creare graziose decorazioni in lana, combinando fantasia, colore e semplici tecniche di lavoro a maglia, con il laboratorio di tricoti-tricota a cura del Centro socio-culturale.

Espanol :

Una simpática oportunidad para aprender a crear bonitos adornos de lana, combinando imaginación, color y sencillas técnicas de punto, con el taller de tricoti-tricota que imparte el centro sociocultural.

L’événement Atelier créatif décoration en laine Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay