Atelier créatif décoration en laine Thann
Atelier créatif décoration en laine Thann mercredi 3 décembre 2025.
Atelier créatif décoration en laine
place Joffre Thann Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Un moment convivial pour apprendre à créer de jolies décorations en laine, mêlant imagination, couleurs et techniques simples de tricot avec l’atelier tricoti-tricota du centre socio-culturel.
Fabrique une décoration en laine, et montre ton talent en tricot. .
place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 08
English :
A convivial opportunity to learn how to create pretty woollen decorations, combining imagination, colors and simple knitting techniques with the tricoti-tricota workshop at the socio-cultural center.
German :
Ein geselliger Moment, um zu lernen, wie man hübsche Dekorationen aus Wolle herstellt, die Fantasie, Farben und einfache Stricktechniken mit dem tricoti-tricota-Workshop des soziokulturellen Zentrums vermischen.
Italiano :
Una simpatica occasione per imparare a creare graziose decorazioni in lana, combinando fantasia, colore e semplici tecniche di lavoro a maglia, con il laboratorio di tricoti-tricota a cura del Centro socio-culturale.
Espanol :
Una simpática oportunidad para aprender a crear bonitos adornos de lana, combinando imaginación, color y sencillas técnicas de punto, con el taller de tricoti-tricota que imparte el centro sociocultural.
