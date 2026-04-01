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Atelier créatif décoration de nichoir à oiseaux Gavray Gavray-sur-Sienne

Atelier créatif décoration de nichoir à oiseaux Gavray Gavray-sur-Sienne

Atelier créatif décoration de nichoir à oiseaux Gavray Gavray-sur-Sienne mardi 14 avril 2026.

Lieu : Gavray

Adresse : 10 Place de la Mairie

Ville : 50450 Gavray-sur-Sienne

Département : Manche

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Atelier créatif décoration de nichoir à oiseaux

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Atelier créatif décoration de nichoir à oiseaux à Familles Rurales à Gavray-sur-Sienne.   .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Atelier créatif décoration de nichoir à oiseaux

L’événement Atelier créatif décoration de nichoir à oiseaux Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme