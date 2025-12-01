Atelier créatif Décoration naturelle de Noël Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier créatif Décoration naturelle de Noël

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17

La nature nous offre tout ce qu’il faut pour mettre en lumière nos maisons et nos jardins. Il est donc simple de fabriquer ses propres décorations de Noël naturelles. Accompagné par des jardiniers botanistes, découvrez les idées et techniques pour les réaliser au moyen de végétaux récoltés en forêt ou dans votre jardin.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

