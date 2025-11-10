Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Décoration participative de Noël Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Atelier créatif Décoration participative de Noël

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2025-11-10 14:00:00
fin : 2025-11-24 16:00:00

2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24

Créons ensemble la décoration de Noël de la Manufacture !

Venez créer, décorer et partager des moments conviviaux pour embellir notre espace
Amenez vos idées, votre créativité et votre bonne humeur !

✨ GRATUIT Ouvert à tous !
Infos & inscriptions 06.46.84.59.70 ️   .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie   bonjour@mdc.coop

