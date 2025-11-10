Atelier créatif Décoration participative de Noël Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Atelier créatif Décoration participative de Noël

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 14:00:00

fin : 2025-11-24 16:00:00

Date(s) :

2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24

Créons ensemble la décoration de Noël de la Manufacture !

Venez créer, décorer et partager des moments conviviaux pour embellir notre espace

Amenez vos idées, votre créativité et votre bonne humeur !

✨ GRATUIT Ouvert à tous !

Infos & inscriptions 06.46.84.59.70 ️ .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Atelier créatif Décoration participative de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif Décoration participative de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération