Atelier créatif Décorations de Noël en papier recyclé Hagetmau
Atelier créatif Décorations de Noël en papier recyclé
4 Place Gramont Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-11
2025-12-11
Une déco de Noël responsable, écologique et économique, ça vous tente ? Frédérique, notre bénévole, vous propose le temps d’un atelier de venir fabriquer des décorations originales à partir d’anciens livres de la médiathèque retirés des rayonnages et destinés à la déchèterie.
Sur réservation
A partir de 12 ans
4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80
English : Atelier créatif Décorations de Noël en papier recyclé
How about a responsible, ecological and economical Christmas decoration? Frédérique, our volunteer, invites you to come and make original decorations from old library books that have been removed from the shelves and sent to the rubbish dump.
By reservation only
