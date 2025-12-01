Atelier créatif Décorations de Noël Nogent-le-Rotrou
Atelier créatif Décorations de Noël Nogent-le-Rotrou samedi 20 décembre 2025.
Atelier créatif Décorations de Noël
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou atelier créatif Décorations de Noël.
Sur inscription, à partir de 6 ans.
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou: creative workshop Christmas decorations.
Registration required, ages 6 and up.
