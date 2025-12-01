Atelier créatif Décorations de Noël

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou atelier créatif Décorations de Noël.

Sur inscription, à partir de 6 ans.

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou: creative workshop Christmas decorations.

Registration required, ages 6 and up.

L’événement Atelier créatif Décorations de Noël Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-16 par OTs DU PERCHE