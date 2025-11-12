Atelier créatif découverte au Terminus Le Terminus Étauliers
Le Terminus 3 Zone de la Gare Étauliers Gironde
Le Terminus vous propose une pause créative à Etauliers avec Scrapurielle pour un atelier créatif découverte au tour de kit de scrapbooking.
Au programme
– Découverte des kits
– Échange, partage et bonne humeur
– Vous repartirez avec votre création
Les kits sont parfaits pour les personnes qui découvrent les loisirs créatifs !
Venez accompagné pour partager ce moment créatif ensemble. .
Le Terminus 3 Zone de la Gare Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 61 13 81 Leterminus2020@gmail.com
