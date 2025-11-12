Atelier créatif découverte au Terminus Le Terminus Étauliers

Atelier créatif découverte au Terminus

Le Terminus 3 Zone de la Gare Étauliers Gironde

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Le Terminus vous propose une pause créative à Etauliers avec Scrapurielle pour un atelier créatif découverte au tour de kit de scrapbooking.

Au programme

– Découverte des kits

– Échange, partage et bonne humeur

– Vous repartirez avec votre création

Les kits sont parfaits pour les personnes qui découvrent les loisirs créatifs !

Venez accompagné pour partager ce moment créatif ensemble. .

Le Terminus 3 Zone de la Gare Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 61 13 81 Leterminus2020@gmail.com

