Atelier créatif découverte de la BOX du Velay Sainte-Sigolène

Atelier créatif découverte de la BOX du Velay Sainte-Sigolène mardi 21 octobre 2025.

Atelier créatif découverte de la BOX du Velay

Place du 08 mai 1945 Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Atelier créatif à la découverte de la BOX du Velay au bureau de l’Office de Tourisme Intercommunal à Sainte-Sigolène.

Avec Angeline Russier, dame de cœur. Sur inscription au 04 71 61 14 17.

A partir de 7 ans.

Place du 08 mai 1945 Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

English :

Creative workshop to discover the BOX du Velay at the Office de Tourisme Intercommunal in Sainte-Sigolène.

With Angeline Russier, dame de c?ur. Registration on 04 71 61 14 17.

Ages 7 and up.

German :

Kreativ-Workshop zur Entdeckung der BOX du Velay im Büro des Office de Tourisme Intercommunal in Sainte-Sigolène.

Mit Angeline Russier, Dame des Herzens. Nach Anmeldung unter 04 71 61 14 17.

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Laboratorio creativo alla scoperta del BOX du Velay presso l’Ufficio Intercomunale del Turismo di Sainte-Sigolène.

Con Angeline Russier, dama di campagna. Iscrizione obbligatoria al numero 04 71 61 14 17.

Per bambini a partire dai 7 anni.

Espanol :

Taller creativo para descubrir el BOX du Velay en la Oficina de Turismo Intercomunal de Sainte-Sigolène.

Con Angeline Russier, dame de cœur. Inscripción previa en el 04 71 61 14 17.

Para niños a partir de 7 años.

