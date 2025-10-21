Atelier créatif découverte de la BOX du Velay Sainte-Sigolène
Atelier créatif découverte de la BOX du Velay Sainte-Sigolène mardi 21 octobre 2025.
Atelier créatif découverte de la BOX du Velay
Place du 08 mai 1945 Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
2025-10-21
Atelier créatif à la découverte de la BOX du Velay au bureau de l’Office de Tourisme Intercommunal à Sainte-Sigolène.
Avec Angeline Russier, dame de cœur. Sur inscription au 04 71 61 14 17.
A partir de 7 ans.
Place du 08 mai 1945 Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
English :
Creative workshop to discover the BOX du Velay at the Office de Tourisme Intercommunal in Sainte-Sigolène.
With Angeline Russier, dame de c?ur. Registration on 04 71 61 14 17.
Ages 7 and up.
German :
Kreativ-Workshop zur Entdeckung der BOX du Velay im Büro des Office de Tourisme Intercommunal in Sainte-Sigolène.
Mit Angeline Russier, Dame des Herzens. Nach Anmeldung unter 04 71 61 14 17.
Ab 7 Jahren.
Italiano :
Laboratorio creativo alla scoperta del BOX du Velay presso l’Ufficio Intercomunale del Turismo di Sainte-Sigolène.
Con Angeline Russier, dama di campagna. Iscrizione obbligatoria al numero 04 71 61 14 17.
Per bambini a partire dai 7 anni.
Espanol :
Taller creativo para descubrir el BOX du Velay en la Oficina de Turismo Intercomunal de Sainte-Sigolène.
Con Angeline Russier, dame de cœur. Inscripción previa en el 04 71 61 14 17.
Para niños a partir de 7 años.
L’événement Atelier créatif découverte de la BOX du Velay Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron