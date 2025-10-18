Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère

Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère samedi 18 octobre 2025.

Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance vous propose un atelier créatif pour découvrir l’écriture calligraphique.

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.

Sur inscription au 06 79 94 32 00

Matériel fourni.

2 séances

– de 10h à 12h30

– de 14h à 16h30

5€ 5 .

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 32 00

English :

Meet in Salle Bill Millin (cour du Château) for a creative workshop: introduction to pottery.

Bookings at Service Culturel.

German :

Treffpunkt im Bill-Millin-Saal (Schlosshof) für einen kreativen Workshop: Einführung in die Töpferei.

Reservierungen beim Kulturdienst.

Italiano :

Appuntamento nella Salle Bill Millin (cour du Château) per un laboratorio creativo: un’introduzione alla ceramica.

Prenotazioni presso il Servizio culturale.

Espanol :

Reúnase en la Salle Bill Millin (Cour du Château) para un taller creativo: introducción a la alfarería.

Reservas en el Servicio Cultural.

L’événement Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-09-20 par OT SAULDRE ET SOLOGNE