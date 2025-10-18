Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère
Atelier créatif découverte de l'écriture calligraphique Aubigny-sur-Nère samedi 18 octobre 2025.
Atelier créatif découverte de l’écriture calligraphique
Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère Cher
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 16:30:00
2025-10-18
Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance vous propose un atelier créatif pour découvrir l’écriture calligraphique.
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.
Sur inscription au 06 79 94 32 00
Matériel fourni.
2 séances
– de 10h à 12h30
– de 14h à 16h30
Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 32 00
English :
Meet in Salle Bill Millin (cour du Château) for a creative workshop: introduction to pottery.
Bookings at Service Culturel.
German :
Treffpunkt im Bill-Millin-Saal (Schlosshof) für einen kreativen Workshop: Einführung in die Töpferei.
Reservierungen beim Kulturdienst.
Italiano :
Appuntamento nella Salle Bill Millin (cour du Château) per un laboratorio creativo: un’introduzione alla ceramica.
Prenotazioni presso il Servizio culturale.
Espanol :
Reúnase en la Salle Bill Millin (Cour du Château) para un taller creativo: introducción a la alfarería.
Reservas en el Servicio Cultural.
