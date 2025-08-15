Atelier créatif découverte du cyanotype L’Echappée Romanaise Romans-sur-Isère

L’Echappée Romanaise 3 Pl. Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Duo 1 parent/ 1 enfant

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-07

Découvrez cette technique surprenante d’impression avec les UV du soleil pour obtenir des images d’un bleu unique!

2h pour découvrir et réaliser 5 cyanotypes sur papier, dans un local dédié au papier et à l’image.

L’Echappée Romanaise 3 Pl. Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 73 45 38 atelierlesmirettes@free.fr

English :

Discover this surprising technique of printing with the sun’s UV rays to obtain images of a unique blue!

2 hours to discover and produce 5 cyanotypes on paper, in a room dedicated to paper and images.

German :

Entdecken Sie diese erstaunliche Drucktechnik, bei der die UV-Strahlen der Sonne genutzt werden, um Bilder in einem einzigartigen Blau zu erzeugen!

in einem Raum, der dem Papier und dem Bild gewidmet ist, können Sie in 2 Stunden 5 Cyanotypien auf Papier herstellen.

Italiano :

Scoprite questa sorprendente tecnica di stampa con i raggi UV del sole per ottenere immagini di un blu unico!

2 ore per scoprire e produrre 5 cianotipi su carta, in una sala dedicata alla carta e alle immagini.

Espanol :

¡Descubra esta sorprendente técnica de impresión con los rayos UV del sol para obtener imágenes de un azul único!

2 horas para descubrir y realizar 5 cianotipos sobre papel, en una sala dedicada al papel y a las imágenes.

