Atelier créatif découverte du cyanotype L’Echappée Romanaise Romans-sur-Isère dimanche 7 septembre 2025.
L’Echappée Romanaise 3 Pl. Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 45 – 45 – EUR
Duo 1 parent/ 1 enfant
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 12:00:00
2025-09-07
Découvrez cette technique surprenante d’impression avec les UV du soleil pour obtenir des images d’un bleu unique!
2h pour découvrir et réaliser 5 cyanotypes sur papier, dans un local dédié au papier et à l’image.
L’Echappée Romanaise 3 Pl. Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 73 45 38 atelierlesmirettes@free.fr
English :
Discover this surprising technique of printing with the sun’s UV rays to obtain images of a unique blue!
2 hours to discover and produce 5 cyanotypes on paper, in a room dedicated to paper and images.
German :
Entdecken Sie diese erstaunliche Drucktechnik, bei der die UV-Strahlen der Sonne genutzt werden, um Bilder in einem einzigartigen Blau zu erzeugen!
in einem Raum, der dem Papier und dem Bild gewidmet ist, können Sie in 2 Stunden 5 Cyanotypien auf Papier herstellen.
Italiano :
Scoprite questa sorprendente tecnica di stampa con i raggi UV del sole per ottenere immagini di un blu unico!
2 ore per scoprire e produrre 5 cianotipi su carta, in una sala dedicata alla carta e alle immagini.
Espanol :
¡Descubra esta sorprendente técnica de impresión con los rayos UV del sol para obtener imágenes de un azul único!
2 horas para descubrir y realizar 5 cianotipos sobre papel, en una sala dedicada al papel y a las imágenes.
