Atelier créatif Découverte Nature et Cyanotype Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Atelier créatif Découverte Nature et Cyanotype

Dimanche 12 avril 2026 de 14h à 17h. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Anne vous initie à la découverte de cet ancien procédé photographique monochrome, au bleu cyan caractéristique. Créez votre photogramme en cyanotype avec les plantes de l’exploitation Oli dis Aupiho

Découvertes Nature et Cyanotype

Anne vous initie à la découverte de cet ancien procédé photographique monochrome, au bleu cyan caractéristique. Créez votre photogramme en cyanotype avec les plantes de l’exploitation Oli dis Aupiho sans appareil photo, juste des sels de fer, de petites merveilles de la nature, du soleil et de l’eau…

Oli dis Aupiho Aureille .

Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Anne introduces you to this ancient monochrome photographic process, with its characteristic cyan blue. Create your own cyanotype photogram using plants from the Oli dis Aupiho farm

L’événement Atelier créatif Découverte Nature et Cyanotype Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles