Atelier créatif des grands avec Géraldine Librairie Chantepages Tulle

Atelier créatif des grands avec Géraldine Librairie Chantepages Tulle mercredi 29 octobre 2025.

Atelier créatif des grands avec Géraldine

Librairie Chantepages 26 Avenue Charles de Gaulle Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Un tableau de nature qui célébre l’automne pastels, fleurs séchées et composition. Dés 6 ans. 10€/enfants .

Librairie Chantepages 26 Avenue Charles de Gaulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07

English : Atelier créatif des grands avec Géraldine

German : Atelier créatif des grands avec Géraldine

Italiano :

Espanol : Atelier créatif des grands avec Géraldine

L’événement Atelier créatif des grands avec Géraldine Tulle a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze