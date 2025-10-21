Atelier créatif Des masques et vous Musée Dupuy-Mestreau Saintes
Atelier créatif Des masques et vous Musée Dupuy-Mestreau Saintes mardi 21 octobre 2025.
Atelier créatif Des masques et vous
Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Loup, diable, monstre… que seras-tu pour Halloween ?
English :
Wolf, devil, monster… what will you be for Halloween?
German :
Wolf, Teufel, Monster … was wirst du an Halloween sein?
Italiano :
Lupo, diavolo, mostro… cosa sarete per Halloween?
Espanol :
Lobo, demonio, monstruo… ¿qué serás en Halloween?
