Atelier créatif Des masques et vous Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Atelier créatif Des masques et vous Musée Dupuy-Mestreau Saintes mardi 21 octobre 2025.

Atelier créatif Des masques et vous

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Loup, diable, monstre… que seras-tu pour Halloween ?

.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 36 71

English :

Wolf, devil, monster… what will you be for Halloween?

German :

Wolf, Teufel, Monster … was wirst du an Halloween sein?

Italiano :

Lupo, diavolo, mostro… cosa sarete per Halloween?

Espanol :

Lobo, demonio, monstruo… ¿qué serás en Halloween?

L’événement Atelier créatif Des masques et vous Saintes a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge