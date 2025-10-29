Atelier créatif Des monstres effrayants aux masques trop mignons ! Micro-Folie de Falaise Falaise

Atelier créatif Des monstres effrayants aux masques trop mignons ! Micro-Folie de Falaise Falaise mercredi 29 octobre 2025.

Atelier créatif Des monstres effrayants aux masques trop mignons !

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

En partenariat avec l’association La Ligne, viens transformer les créatures les plus terrifiantes en adorables masques kawaii pour Halloween !

Imagine, dessine et fabrique ton propre masque avec l’aide de Romain, dessinateur passionné et expérimenté.

En partenariat avec l’association La Ligne, viens transformer les créatures les plus terrifiantes en adorables masques kawaii pour Halloween !

Imagine, dessine et fabrique ton propre masque avec l’aide de Romain, dessinateur passionné et expérimenté.

A partir de 7 ans sur inscription .

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English : Atelier créatif Des monstres effrayants aux masques trop mignons !

In partnership with the association La Ligne, come and transform the most terrifying creatures into adorable kawaii masks for Halloween!

Imagine, draw and make your own mask with the help of Romain, a passionate and experienced designer.

German : Atelier créatif Des monstres effrayants aux masques trop mignons !

In Zusammenarbeit mit dem Verein La Ligne kannst du die furchterregendsten Kreaturen in niedliche Kawaii -Masken für Halloween verwandeln!

Stelle dir deine eigene Maske vor, zeichne und baue sie mit der Hilfe von Romain, einem leidenschaftlichen und erfahrenen Zeichner.

Italiano :

In collaborazione con l’associazione La Ligne, venite a trasformare le creature più terrificanti in adorabili maschere kawaii per Halloween!

Immaginate, disegnate e realizzate la vostra maschera con l’aiuto di Romain, un designer appassionato ed esperto.

Espanol :

En colaboración con la asociación La Ligne, ¡ven a transformar las criaturas más terroríficas en adorables máscaras kawaii para Halloween!

Imagina, dibuja y crea tu propia máscara con la ayuda de Romain, un diseñador apasionado y experimentado.

L’événement Atelier créatif Des monstres effrayants aux masques trop mignons ! Falaise a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Falaise Suisse Normande