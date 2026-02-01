Atelier créatif dessin & écriture Bazougers
Atelier créatif dessin & écriture Bazougers mercredi 18 février 2026.
La Grulière Bazougers Mayenne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Créer avec les couleurs et les mots, texte libre, poésie, chanson.
ATELIER DU BLEU MOUTON
5€ supplémentaire pour matériel fourni.
Réservation. .
La Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
English :
Create with colors and words, free text, poetry, song.
