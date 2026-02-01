Atelier créatif dessin & écriture Bazougers

Atelier créatif dessin & écriture

La Grulière Bazougers Mayenne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Créer avec les couleurs et les mots, texte libre, poésie, chanson.

Atelier créatif dessin & écriture

ATELIER DU BLEU MOUTON

5€ supplémentaire pour matériel fourni.

Réservation. .

La Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

Create with colors and words, free text, poetry, song.

