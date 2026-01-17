Atelier créatif Dessine la Marquise de Sévigné Château de Simiane Valréas

Atelier créatif Dessine la Marquise de Sévigné

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Dans le cadre de 2026, Année Sévigné , venez fabriquer votre Marquise avec Jean-Claude Vangierdegom. Dès 7 ans. Nombre de places limité, sur réservation.

.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Creative workshop Draw the Marquise de Sévigné

As part of 2026, Year of Sévigné , come and make your own Marquise with Jean-Claude Vangierdegom. Ages 7 and up. Limited places available, reservations required.

L’événement Atelier créatif Dessine la Marquise de Sévigné Valréas a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes