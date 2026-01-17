Atelier créatif Dessine la Marquise de Sévigné Château de Simiane Valréas
Atelier créatif Dessine la Marquise de Sévigné Château de Simiane Valréas mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif Dessine la Marquise de Sévigné
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Dans le cadre de 2026, Année Sévigné , venez fabriquer votre Marquise avec Jean-Claude Vangierdegom. Dès 7 ans. Nombre de places limité, sur réservation.
.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Creative workshop Draw the Marquise de Sévigné
As part of 2026, Year of Sévigné , come and make your own Marquise with Jean-Claude Vangierdegom. Ages 7 and up. Limited places available, reservations required.
L’événement Atelier créatif Dessine la Marquise de Sévigné Valréas a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes