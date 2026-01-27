Atelier créatif Dessine ton Mantra

1 Rue Bachgaessel Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Envie de libérer votre créativité tout en apprenant les bases essentielles de la peinture.

Rejoignez notre atelier ludique et inspirant pour découvrir comment créer un personnage et intégrer un mantra puissant qui vous parle.

Envie de libérer votre créativité tout en apprenant les bases essentielles de la peinture.

Rejoignez notre atelier ludique et inspirant pour découvrir comment créer un personnage et intégrer un mantra puissant qui vous parle.

Au programme:

– Initiation aux mouvements du corps

– Technique de mélange pour obtenir la teinte exacte que vous imaginez

– Création de votre propre typographie

– Conseils pratiques pour équilibrer harmonie et contraste dans vos œuvres

Accessible à tous, débutants comme passionnés, cet atelier est l’occasion idéale de plonger dans l’univers fascinant de la couleur, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

! Repartez avec votre création !

Info

Atelier réservé uniquement aux adultes

Tarif:

– 18 € avec la carte de membre LM la Danse

– 20 € ( non membre )

Atelier mené par Azeria, notre illustratrice au sourire intersolaire .

1 Rue Bachgaessel Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 48 45 41 lmladanseladansepourtous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to unleash your creativity while learning the essential basics of painting.

Join our fun and inspiring workshop to discover how to create a character and integrate a powerful mantra that speaks to you.

L’événement Atelier créatif Dessine ton Mantra Duttlenheim a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig