Atelier créatif Dessinez votre carte postale avec Alice Fauconnier Eaux-Bonnes

Atelier créatif Dessinez votre carte postale avec Alice Fauconnier

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Atelier parent-enfant, dessinez votre carte postale. Accompagnés par la dessinatrice Alice Fauconnier, venez en famille confectionner la ou les cartes postales de votre séjour á la montagne. A partir de 6ans. Atelier transgénérationel pour enfants et adultes. .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

