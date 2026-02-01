Atelier créatif Dessinons la Marquise Maison des Jeunes et de la Culture Grignan

Atelier créatif Dessinons la Marquise

Maison des Jeunes et de la Culture 4 rue de l-Hôpital Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Dans le cadre de 2026, Année Sévigné , venez fabriquer votre Marquise avec Jean-Claude Vangierdegom. Dès 7 ans. Nombre de places limité, sur réservation.

Un goûter clôturera la séance.

.

Maison des Jeunes et de la Culture 4 rue de l-Hôpital Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of 2026, Year of Sévigné, come and make your own Marquise with Jean-Claude Vangierdegom. Ages 7 and up. Limited places available, reservations required.

A snack will be served at the end of the session.

L’événement Atelier créatif Dessinons la Marquise Grignan a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes