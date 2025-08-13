ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE Langres
ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE Langres samedi 6 décembre 2025.
ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE
Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-06
Tout public
Installation des sapin et décoration collaborative
Viens mettre ta pierre à l’édifice, disons plutôt ta boule au sapin jusqu’à Noël, pour créer ensemble le plus beau des décors de Noël à l’Espace Jeunesse.
Tout public
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE Langres a été mis à jour le 2025-10-08 par Antenne du Pays de Langres