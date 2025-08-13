ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE Langres

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE

Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres Haute-Marne

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-20

2025-12-06

Tout public
Installation des sapin et décoration collaborative
Viens mettre ta pierre à l’édifice, disons plutôt ta boule au sapin jusqu’à Noël, pour créer ensemble le plus beau des décors de Noël à l’Espace Jeunesse.
Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

