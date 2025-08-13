ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE

Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

Installation des sapin et décoration collaborative

Viens mettre ta pierre à l’édifice, disons plutôt ta boule au sapin jusqu’à Noël, pour créer ensemble le plus beau des décors de Noël à l’Espace Jeunesse.

Tout public

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER CRÉATIF DÉCORATION NOËL COLLABORATIVE Langres a été mis à jour le 2025-10-08 par Antenne du Pays de Langres