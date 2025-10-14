Atelier créatif d’Halloween Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Atelier créatif d’Halloween Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence mardi 14 octobre 2025.
Atelier créatif d’Halloween
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-14 17:00:00
fin : 2025-10-14 17:00:00
Date(s) :
2025-10-14
La fête des monstres, des sorcières et autres affreuses créatures approche !
Venez fabriquer avec nous vos plus terribles créations d’Halloween !
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
English :
The festival of monsters, witches and other frightful creatures is coming!
Come and make your most terrifying Halloween creations with us!
German :
Das Fest der Monster, Hexen und anderer schrecklicher Kreaturen steht vor der Tür!
Basteln Sie mit uns Ihre schrecklichsten Halloween-Kreationen!
Italiano :
La festa dei mostri, delle streghe e di altre creature spaventose è alle porte!
Venite a realizzare con noi le vostre creazioni più terrificanti per Halloween!
Espanol :
¡La fiesta de los monstruos, las brujas y otras criaturas terroríficas está a la vuelta de la esquina!
¡Ven a hacer tus creaciones más terroríficas de Halloween con nosotros!
