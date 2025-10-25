Atelier créatif d’Halloween Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Pour les parents et leurs enfants (à partir de 6 ans), le Savoir Partagé vous invite à un atelier créatif spécial Halloween de tête de citrouille en papier mâché. Un moment convivial à partager ensemble !
Sur inscription au 07.83.16.40.97 ou par mail lesavoirpartageassociation@gmail.com. .
Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01 lesavoirpartageassociation@gmail.com
