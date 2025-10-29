Atelier créatif d’Halloween Thèze
Atelier créatif d’Halloween Thèze mercredi 29 octobre 2025.
Atelier créatif d’Halloween
Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Atelier adultes et enfants. Création de bubble monstres, squelettes en 3D et monstres peluche ! .
Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 60 01 45
