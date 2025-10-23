ATELIER CREATIF D’HALLOWEEN Médiathèque Claude Blazy Torreilles

ATELIER CREATIF D’HALLOWEEN Médiathèque Claude Blazy Torreilles jeudi 23 octobre 2025.

ATELIER CREATIF D’HALLOWEEN

Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-23

Venez partager un moment manuel et frissonnant avec vos enfants !

Médiathèque Claude Blazy 12 rue de la Poste Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr

English :

Come and share a thrilling, hands-on moment with your children!

German :

Kommen Sie und teilen Sie mit Ihren Kindern einen handwerklichen und kribbelnden Moment!

Italiano :

Venite a condividere un’esperienza emozionante e pratica con i vostri bambini!

Espanol :

¡Venga y comparta una experiencia emocionante y práctica con sus hijos!

