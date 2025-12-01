Atelier créatif d’hiver Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Atelier créatif d’hiver Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic vendredi 26 décembre 2025.

Atelier créatif d’hiver

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-26 10:30:00

fin : 2025-12-26 12:30:00

2025-12-26

Fabrique un oiseau rigolo bien emmitouflé dans son écharpe et son bonnet prêt à braver le froid sous une forêt enneigée.

Inscriptions & renseignements: sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 7 ans. Sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

