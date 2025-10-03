[Atelier créatif] The Workshop Dieppe
[Atelier créatif] The Workshop Dieppe vendredi 3 octobre 2025.
[Atelier créatif]
The Workshop / 23 Quai du Hable Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
2025-10-03 2025-10-04 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-28 2025-11-29
✨ Laissez libre cours à votre imagination au Workshop !
Chaque semaine, le Workshop vous invite à participer à des ateliers créatifs conviviaux et inspirants
Tous les vendredis de 18h à 20h
Tous les samedis de 14h à 16h
Au programme gravure, sérigraphie, collage, blockprinting, micro-édition, fanzine… et bien d’autres techniques artistiques à découvrir dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Tarif 20 € personne (ou en duo parent-enfant).
Réservation obligatoire. .
The Workshop / 23 Quai du Hable Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
