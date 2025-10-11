Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin samedi 11 octobre 2025.

Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Mon chemisier en Impression Botanique

Des motifs de feuilles sur tissu !

Public Adulte (à partir de 16 ans)

Durée 3h30

Venez créer des motifs naturels à partir des feuilles et pétales du jardin sur un chemisier en coton.

Vous découvrirez la technique d’impression botanique la plus directe l’Hapazome ou le Tataki-zomé (technique de plantes frappées). Vous découvrirez comment créer des motifs et des textures sur du tissus à l’aide de plantes à tanins. Le résultat peut être saisissant de précision.

Vous repartirez avec votre vêtement à porter ou à offrir, témoin de votre créativité !

Au programme

Identification et récolte des plantes à tanin du jardin et alentour.

Impressions de feuilles sauvages frappage délicat de plantes sur tissu de coton.

Échantillons techniques pour s’entraîner.

Composition créative sur chemisier en coton. .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

English : Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME

German : Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2025-09-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II