Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Atelier créatif d’impression botanique sur tissu TATAKI-ZOME
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Mon chemisier en Impression Botanique
Des motifs de feuilles sur tissu !
Public Adulte (à partir de 16 ans)
Durée 3h30
Venez créer des motifs naturels à partir des feuilles et pétales du jardin sur un chemisier en coton.
Vous découvrirez la technique d’impression botanique la plus directe l’Hapazome ou le Tataki-zomé (technique de plantes frappées). Vous découvrirez comment créer des motifs et des textures sur du tissus à l’aide de plantes à tanins. Le résultat peut être saisissant de précision.
Vous repartirez avec votre vêtement à porter ou à offrir, témoin de votre créativité !
Au programme
Identification et récolte des plantes à tanin du jardin et alentour.
Impressions de feuilles sauvages frappage délicat de plantes sur tissu de coton.
Échantillons techniques pour s’entraîner.
Composition créative sur chemisier en coton. .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
