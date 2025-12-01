Atelier créatif Diorama hivernal Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan
Atelier créatif Diorama hivernal Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan lundi 29 décembre 2025.
Atelier créatif Diorama hivernal Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 16:00:00
fin : 2025-12-29 17:00:00
Date(s) :
2025-12-29
A partir de 16h, petits et grands sont invités à explorer des activités manuelles autour de l’hiver et des fêtes de fin d’année. Venez fabriquer votre petite maquette d’hiver à l’aide seulement de papier et cartons voué à être jeté ! Une manière écologique de créer tout en s’amusant !
Renseignements et réservations par mail ou téléphone. .
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
English :
L’événement Atelier créatif Diorama hivernal Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2025-12-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE