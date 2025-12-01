Atelier créatif Diorama hivernal Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan

Atelier créatif Diorama hivernal Musée de l’école rurale

Début : 2025-12-29 16:00:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

2025-12-29

A partir de 16h, petits et grands sont invités à explorer des activités manuelles autour de l’hiver et des fêtes de fin d’année. Venez fabriquer votre petite maquette d’hiver à l’aide seulement de papier et cartons voué à être jeté ! Une manière écologique de créer tout en s’amusant !

Renseignements et réservations par mail ou téléphone. .

Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

