Atelier créatif DIY remède d’herboriste printemps PLUCKY Agen

Atelier créatif DIY remède d’herboriste printemps

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Apprenez à réaliser un macérat huileux pour apaiser bleus et bosses, ainsi qu’une alcoolature pour traverser la saison des pollens en toute tranquillité. Un atelier fleuri qui va vous permettre une pause nature pour soigner petits bobos et grands éternuements, le tout dans la bonne humeur !

Le retour du soleil peut être synonyme du retour des allergies et des bobos en tout genre. Apprenez à réaliser un macérat huileux pour apaiser bleus et bosses, ainsi qu’une alcoolature pour traverser la saison des pollens en toute tranquillité. Un atelier fleuri qui va vous permettre une pause nature pour soigner petits bobos et grands éternuements, le tout dans la bonne humeur ! .

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 06 15 plucky.agen@gmail.com

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English : Atelier créatif DIY remède d’herboriste printemps

Learn how to make an oily macerate to soothe bruises and bumps, and an alcoholic solution to get you through the pollen season with peace of mind. This flowery workshop will give you the chance to take a break from nature to heal little aches and pains and sneezes, all in a good mood!

L’événement Atelier créatif DIY remède d’herboriste printemps Agen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Destination Agen