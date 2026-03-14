ATELIER CRÉATIF D’ORIGAMI, POUR ADULTES Merville
ATELIER CRÉATIF D’ORIGAMI, POUR ADULTES Merville mardi 28 avril 2026.
ATELIER CRÉATIF D’ORIGAMI, POUR ADULTES
MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
À l’occasion de cet atelier créatif, venez apprendre l’art délicat de l’origami, et repartez avec vos propres créations !
Les places sont limitées.
L’accès à cet atelier se fait donc sur inscription auprès de la Médiathèque de Merville. 0 .
MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
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English :
Come and learn the delicate art of origami, and leave with your own creations!
L’événement ATELIER CRÉATIF D’ORIGAMI, POUR ADULTES Merville a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE