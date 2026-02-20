Atelier créatif du printemps 100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon

Atelier créatif du printemps

100, chemin de Ladreyt 100 Chemin De Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-29

A vos envies de Printemps ! Fleurs, arbres colorés, petits oiseaux, lapinous, jardins poétiques ou autre! Chacun choisit son thème, son support et le matériel adapté à son projet. Un moment de détente et de créations à partager.

100, chemin de Ladreyt 100 Chemin De Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 73 44 33 christine-loda@live.fr

English :

Get ready for Spring! Flowers, colorful trees, little birds, rabbits, poetic gardens and more! Everyone chooses their own theme, medium and materials. A moment of relaxation and creativity to share.

