Atelier créatif du printemps 100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
2026-04-09 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-29
A vos envies de Printemps ! Fleurs, arbres colorés, petits oiseaux, lapinous, jardins poétiques ou autre! Chacun choisit son thème, son support et le matériel adapté à son projet. Un moment de détente et de créations à partager.
English :
Get ready for Spring! Flowers, colorful trees, little birds, rabbits, poetic gardens and more! Everyone chooses their own theme, medium and materials. A moment of relaxation and creativity to share.
