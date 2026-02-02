Atelier créatif du samedi le carnaval Hagetmau
Atelier créatif du samedi le carnaval Hagetmau samedi 7 février 2026.
Atelier créatif du samedi le carnaval
4 Place Gramont Hagetmau Landes
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado. Ce mois-ci le Carnaval
Dès 6 ans. Sur réservation
4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80
English : Atelier créatif du samedi le carnaval
One Saturday afternoon a month, come and spend some relaxing family time creating art with Frédérique and Mado. This month: Carnival
Ages 6 and up. On reservation
