Atelier créatif du samedi le carnaval Hagetmau

Atelier créatif du samedi le carnaval

4 Place Gramont Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado. Ce mois-ci le Carnaval

Dès 6 ans. Sur réservation

4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80

English : Atelier créatif du samedi le carnaval

One Saturday afternoon a month, come and spend some relaxing family time creating art with Frédérique and Mado. This month: Carnival

Ages 6 and up. On reservation

