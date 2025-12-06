Atelier créatif du samedi spécial Noël Hagetmau

Atelier créatif du samedi spécial Noël

4 Place Gramont Hagetmau

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado.

De 6 à 9 ans. Sur réservation

4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80

English : Atelier créatif du samedi spécial Noël

One Saturday afternoon a month, come and spend some relaxing family time creating art with Frédérique and Mado.

Ages 6 to 9. Reservations required

German : Atelier créatif du samedi spécial Noël

An einem Samstagnachmittag im Monat können Sie mit Ihrer Familie einen entspannten Moment verbringen, während Sie mit Frédérique und Mado künstlerisch tätig sind.

Von 6 bis 9 Jahren. Auf Reservierung

Italiano :

Un sabato pomeriggio al mese, venite a trascorrere un po’ di tempo rilassante in famiglia facendo arte con Frédérique e Mado.

Dai 6 ai 9 anni. Prenotazione obbligatoria

Espanol : Atelier créatif du samedi spécial Noël

Un sábado al mes por la tarde, ven a pasar un rato relajante en familia haciendo arte con Frédérique y Mado.

De 6 a 9 años. Reserva previa

