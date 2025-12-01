Atelier Créatif duo Adulte Enfant, Yquelon Yquelon
Atelier Créatif duo Adulte Enfant, Yquelon Yquelon lundi 29 décembre 2025.
Atelier Créatif duo Adulte Enfant
Yquelon 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 14:00:00
fin : 2025-12-29 16:00:00
Date(s) :
2025-12-29
Venez customiser des Monsieur Madame pour les transformer en marque place ou porte photo ! .
Yquelon 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 9 87 72 66 76 Communication.tri-marrant@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Créatif duo Adulte Enfant
L’événement Atelier Créatif duo Adulte Enfant Yquelon a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Granville Terre et Mer