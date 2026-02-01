Atelier créatif duo adulte enfant Ressourcerie Tri Marrant Yquelon
Atelier créatif duo adulte enfant Ressourcerie Tri Marrant Yquelon mercredi 25 février 2026.
Atelier créatif duo adulte enfant
Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
Venez customiser un meuble avec des BD et repartez avec un nouveau meuble pour votre intérieur.
Pour vous inscrire n’hésitez pas à nous contacter. .
Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 9 87 72 66 96 communication.trimarrant@gmail.com
