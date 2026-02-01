Atelier créatif duo adulte enfant Ressourcerie Tri Marrant Yquelon

Atelier créatif duo adulte enfant

Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Venez customiser un meuble avec des BD et repartez avec un nouveau meuble pour votre intérieur.

Pour vous inscrire n’hésitez pas à nous contacter. .

Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 9 87 72 66 96 communication.trimarrant@gmail.com

