Atelier créatif

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Venez nous retrouver à la Maison de Gourette pour un moment ludique afin de découvrir collages, origami, découpages. De 6 à 12ans .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées