Atelier créatif Eaux-Bonnes
Atelier créatif Eaux-Bonnes jeudi 26 février 2026.
Atelier créatif
Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Venez nous retrouver à la Maison de Gourette pour un moment ludique afin de découvrir collages, origami, découpages. De 6 à 12ans .
Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
