ATELIER CRÉATIF ÉCORESPONSABLE CHAMPIGNONS GOBELETS

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:30:00

fin : 2026-01-07 16:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Atelier limité à 15 enfants de 4 à 11 ans Inscriptions Médiathèque (04 68 83 75 00) Gratuit

.

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop limited to 15 children aged 4 to 11 Registration Médiathèque (04 68 83 75 00) ? Free

L’événement ATELIER CRÉATIF ÉCORESPONSABLE CHAMPIGNONS GOBELETS Le Boulou a été mis à jour le 2025-12-23 par CDT66