ATELIER CRÉATIF ÉCORESPONSABLE CHAMPIGNONS GOBELETS, Le Boulou

ATELIER CRÉATIF ÉCORESPONSABLE CHAMPIGNONS GOBELETS
Début : 2026-01-07 14:30:00
fin : 2026-01-07 16:00:00
2026-01-07
Atelier limité à 15 enfants de 4 à 11 ans Inscriptions Médiathèque (04 68 83 75 00) Gratuit
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00
English :
Workshop limited to 15 children aged 4 to 11 Registration Médiathèque (04 68 83 75 00) ? Free
