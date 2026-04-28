Petiville

Atelier créatif écouter la nature

Mairie Petiville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 18:30:00

fin : 2026-06-03 22:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05

En partant des sons récoltés, de l’expérience sensible de chacun.e et des propositions des artistes et des habitant.es, le groupe participe tout au long de la semaine à la réalisation d’une œuvre collective en lien avec l’écoute du vivant.

Un atelier de création participative se déroule sur une semaine de résidence, ouvert aux habitants et animé par Juliette Lamour, Elsa Delmas et Marc Namblard.

À partir de sons collectés, des perceptions sensibles de chacun, ainsi que des propositions des artistes et des participants, le groupe sera invité à créer, tout au long de la semaine, une œuvre collective en lien avec l’écoute du vivant.

Atelier gratuit, sur inscription. .

Mairie Petiville 14390 Calvados Normandie +33 6 10 81 25 70

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English : Atelier créatif écouter la nature

Based on the sounds collected, the sensitive experience of each person and the suggestions of the artists and residents, the group participates throughout the week in the creation of a collective work linked to listening to the living world.

L’événement Atelier créatif écouter la nature Petiville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Normandie Pays d’Auge